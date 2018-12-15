Мы продолжаем обновлять коммунальную технику Киева — Кличко

Городская власть Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую - более эффективную и функциональную.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, — сообщается на сайте мэра.

Он напомнил, что только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков.

"Впрочем, городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику, которая неэффективна и тратит много горючего. Сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплексы. К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город", — отметил мэр.

По словам Кличко, комплексы закупили в Канаде. Техника — надежная и проверенная более строгими канадскими зимами. Также Кличко отметил, что город сделал большой шаг по управлению коммунальной техникой во время чрезвычайных ситуаций, открыв диспетчерский центр мониторинга.

"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал — все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", — подчеркнул мэр столицы.