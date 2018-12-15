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Мы продолжаем обновлять коммунальную технику Киева — Кличко

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Городская власть Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую - более эффективную и функциональную.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, — сообщается на сайте мэра.

Он напомнил, что только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков.

Мы продолжаем обновлять коммунальную технику Киева — Кличко

"Впрочем, городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику, которая неэффективна и тратит много горючего. Сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплексы. К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город", — отметил мэр.

По словам Кличко, комплексы закупили в Канаде. Техника — надежная и проверенная более строгими канадскими зимами. Также Кличко отметил, что город сделал большой шаг по управлению коммунальной техникой во время чрезвычайных ситуаций, открыв диспетчерский центр мониторинга.

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"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал — все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", — подчеркнул мэр столицы.

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Тема
Аренда государственного и коммунального имущества
Персона
Віталій Кличко
Место
УкраинаКиев
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