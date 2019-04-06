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Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

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Главные университеты Киева ночью приобретают сказочный и даже мистический вид в свете фонарей.

"Информатор" опубликовал фотографии главного корпуса Киевского политехнического института и красного корпуса национального университета имени Тараса Шевченко с разных ракурсов.

Корпус КНУ славится не только образованием, но и необычной окраской. Из-за красного цвета и огромных колонн в свете фонарей он выглядит потусторонним, у некоторых даже может вызвать мурашки по коже.

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Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Главный корпус КПИ выглядит, как сказочный дворец. А близость к парку может вернуть к реальности, ведь так выглядит классический европейский университет.

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Киевского горсовета решили переименовать улицу Ивана Кудри на улицу имени американского сенатора Джона Маккейна.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
КПИКиевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Убожество какое то...
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