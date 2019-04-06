Мистика: в сети показали вузы Киева с необычного ракурса

Главные университеты Киева ночью приобретают сказочный и даже мистический вид в свете фонарей.

"Информатор" опубликовал фотографии главного корпуса Киевского политехнического института и красного корпуса национального университета имени Тараса Шевченко с разных ракурсов.

Корпус КНУ славится не только образованием, но и необычной окраской. Из-за красного цвета и огромных колонн в свете фонарей он выглядит потусторонним, у некоторых даже может вызвать мурашки по коже.

Информатор

Главный корпус КПИ выглядит, как сказочный дворец. А близость к парку может вернуть к реальности, ведь так выглядит классический европейский университет.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Киевского горсовета решили переименовать улицу Ивана Кудри на улицу имени американского сенатора Джона Маккейна.

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