Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Головні університети Києва вночі набувають казковий і навіть містичний вид в світлі ліхтарів.

"Інформатор" опублікував фотографії головного корпусу Київського політехнічного інституту і червоного корпусу національного університету імені Тараса Шевченка з різних ракурсів.

Корпус КНУ славиться не тільки освітою, а й незвичайним забарвленням. Через червоний кольор і величезні колони в світлі ліхтарів він виглядає потойбічним, у деяких навіть може викликати мурашки по шкірі.

Інформатор

Головний корпус КПІ виглядає, як казковий палац. А близькість до парку може повернути до реальності, адже так виглядає класичний європейський університет.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати Київської міськради вирішили перейменувати вулицю Івана Кудрі на вулицю імені американського сенатора Джона Маккейна.

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