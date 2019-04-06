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Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

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Головні університети Києва вночі набувають казковий і навіть містичний вид в світлі ліхтарів.

"Інформатор" опублікував фотографії головного корпусу Київського політехнічного інституту і червоного корпусу національного університету імені Тараса Шевченка з різних ракурсів.

Корпус КНУ славиться не тільки освітою, а й незвичайним забарвленням. Через червоний кольор і величезні колони в світлі ліхтарів він виглядає потойбічним, у деяких навіть може викликати мурашки по шкірі.

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Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Головний корпус КПІ виглядає, як казковий палац. А близькість до парку може повернути до реальності, адже так виглядає класичний європейський університет.

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Містика: в мережі показали вузи Києва з незвичного ракурсу

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати Київської міськради вирішили перейменувати вулицю Івана Кудрі на вулицю імені американського сенатора Джона Маккейна.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
КПІКиївський Національний університет імені Тараса Шевченка
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