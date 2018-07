Куда пойти в Киеве: афиша выходных 6 – 8 июля

Первый июльский уикенд на пороге, а это значит – самое время взяться за его планирование. Куда пойти и как отдыхать в ближайшие выходные – узнавайте из культурного гида от CityOboz и Karabas.com.

Atlas Weekend

Placebo

C пятницы по субботу на фестивале выступят его хедлайнеры The Chemical Brothers, Placebo и Benjamin Clementine. Украинскую сцену представят Бумбокс, The Maneken, ЛУНА и много других артистов. В это же время на территории экспоцентра будут действовать абсолютно все развлечения проекта "Лето на ВДНГ" – бассейн под открытым небом, качельный парк, контактный зоопарк и выставка бабочек.

Где: ВДНГ

Когда: 6-8 июля

Цена: 250 - 6000 грн

Hit Music Summer 2018

Hit Music Summer 2018

Воскресный вечер в Freedom, кажется, этим летом еще не был настолько хитовым. Более 25 поп-артистов соберутся на одной сцене, чтобы представить свои новые песни. Концерт станет отличным сценарием времяпровождения для тех, кто держит руке на пульсе развития украинской музыки. Среди гостей Анастасия Рубцова, MUSAEV, Валерий Юрченко и мн. др.

Где: Freedom / Фридом

Когда: 8 июля

Цена: 100 - 300 грн

Новости Куда пойти в Киеве на Ивана Купала

Man Sound

C 1994-го и по сегодня эта шестерка выпустила шесть альбомов, отыграла более чем на 50 джазовых фестивалях мира и собрала немалое количество музыкальных наград. Концерты Man Sound уже стали некой визитной карточкой не только украинской музыки, а и всей страны. Этим летом они дают всего один концерт в Киеве – на котором представят новый материал и исполнят свои хиты со звездными коллегами по сцене.

Man Sound

Где: Украинский Дом

Когда: 6 июля

Цена: 299 грн

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Ли Мейс на сцене более 40 лет и каждое его шоу это, без преувеличений, музыкальная феерия. В своей музыке техасец умело соединяет джаз, соул и современный ритм-н-блюз. И хотя за последние время он выпустил всего несколько новинок, хитов, которые накопились за сорок лет карьеры, хватит не на один еще концерт.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Где: Caribbean Club

Когда: 6 июля

Цена: 120 - 400 грн

Лига смеха. Концерт команд "Днепр" и "Загорецька"

Лига смеха

В этот вечер на сцену Freedom выйдут две команды "Днепр" и "Загорецька". Чтобы доказать свое первенство, они будут готовы рвать сарказмом и метать сарказмом. И хотя "Загорецькій" не привыкать к первенству, удастся ли его получить в этот раз – дело весьма спорное.

Где: Event Hall Freedom

Когда: 6 июля

Цена: 200 - 800 грн

"НеАнгелы"

НеАнгелы

И хотя с времени релиза пластинки "Сердце" 2016 года "НеАнгелы" не выпустили ни одного альбома, их репертуар регулярно пополняется громкими синглами. На грядущем шоу Слава и Вика представят все наработки за последнее время и, конечно же, свои хиты "Юра, прости" и "Серёжа".

Где: Dali night club

Когда: 6 июля

Цена: от 349 грн

Сергей Притула. Юмор-шоу "Вар'яти"

Сергей Притула

Задумываетесь куда пойти, чтобы поправить настроение? Тогда вам прямо на film.ua. Здесь команда Притулы снова в работе, и в эти выходные у вас есть возможность контролировать их бурную деятельность. Запись нового шоу "Вар'яти" – это шутки на тему повседневности и в адрес известных людей. Лучшие комики страны – вместе в одно время.

Где: Film.ua

Когда: 5-7 июля

Цена: 300 грн

