Турция – Украина: анонс матча отбора на Олимпиаду-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу во вторник, 15 августа, проведет заключительный матч группового этапа пре-квалификационного турнира на Олимпийские игры 2024 в Париже. Подопечные Виталия Степановского, которые досрочно вышли в полуфинал, сразятся с хозяевами турками.

Видео дня

Встречу примет Sinan Erdem Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Турция – Украина. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРЦИЯ – УКРАИНА

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА ТУРЦИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом поединка в Стамбуле считается турецкая национальная команда. Ставки на ее победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,10. Показатели успеха наших баскетболистов достигают уровня 12,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Зотов, Ковляр, Тыртышник, Мишула, Крутоус, Войналович, Бобров, Чумаков, Петров, Кравцов, Пустовой.

Турция: Семус Хазер, Йигиткан Сайбир, Сертак Санли, Онуралмп Битим, Садик Эмир Кабаджа, Окбен Улубай, Берк Угюрлю, Фуркан Коркмаз, Алперен Сенджун, Эркан Османи, Кенан Сипахи, Омер Фарук Юрцевен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Турция – это сильная команда, выступающая на домашнем паркете. Понятно, что команда очень мощная, плюс будет играть дома, поэтому турок можно считать фаворитами нашей четверки.

ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ

Украина и Турция досрочно вышли в плей-офф. Наша команда драматически обыграла Болгарию, а затем сломила сопротивление Исландии. Путевку на отборочный турнир на Игры в Париже получит победитель игр навылет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты провели четыре спарринга. Под руководством Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов, нанесли поражение израильтянам и провели секретный спарринг с Нидерландами с неожиданной концовкой.

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