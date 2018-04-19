В Днепре пройдет Фестиваль психотерапии и искусства.

Ежегодное весеннее мероприятие состоится 11 мая 2018 года в 12:45 на базе отдыха "Маяк" на берегу реки.

"Это возможность отдохнуть от серых будней, избавиться от стресса, наполниться вдохновением и энергией, познакомиться с интереснейшими людьми, найти единомышленников!" – отмечают организаторы.

На фестивале пройдут мастер-классы в сфере творчества, искусства и танцев, психологии и психотерапии, бизнеса для психологов, а также творческие вечера, сюрпризы и подарки.

Всего запланировано более 80 мастер-классов о семье и детях, бизнесе и карьере, любви и сексе, здоровье и спорте, творчестве и красоте, дружбе и общении, и о том, как получать то, чего желаете и достойны.

На фестивале соберутся лучшие эксперты из разных городов Украины, отмечают организаторы. Опытные тренеры, психологи, гештальт-терапевты, мастера, танцоры, коучи, маркетологи, SMM и креативщики поделятся успешным опытом и уникальными знаниями.

Также запланирована программа для детей от 2 до 5 лет, от 5 до 12 лет и подростков от 13 до 18 лет. Они смогут отдохнуть с пользой и получить максимум удовольствия от фестиваля вместе с известными детскими центрами Днепра.

Когда: 11 мая

Где: Днепр, база отдыха "Маяк"