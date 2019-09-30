Фестиваль DniPRO GogolFest завершился в Днепре

В течение 27-29 сентября в Днепре состоялся трехдневный фестиваль современного искусства DniPRO Gogolfest.

В течение этих дней посетители фестиваля увидели около 70 событий от украинских, литовских, французских, немецких, австрийских, белорусских артистов в рамках музыкальной, театральной, образовательной и детской программ, а также множество инсталляций и произведений визуального искусства на основной локации фестиваля – территории UA: ДНЕПР и киностудии "Контрабас".

В общем, фестиваль состоялся в 4 локациях города – телецентре-киностудия, шахте метро "Центральная" (перфоманс "Днепромет восставший"), аэрокосмическом центре им.О.Макарова (опера-реквием "IYOV") и площади Героев Майдана (гранд-опера открытия "PRO DniPRO").

Хедлайнерами главной музыкальной сцены стали: украинские коллективы ЦеШо, DakhDaughters, Вагоновожатые и белорусский пост-панк группа Super Besse. Хедлайнерами музыкальной ночной сцены были: украинский диджей Tapolsky и австрийский электронная группа Elektro Guzzi.

Солист хедлайнеров музыкальной сцены третьего дня Super Besse Максим Кульша: "Мы впервые в Днепре и впервые на ГОГОЛЬФЕСТ. Это – очень круто! Понравилось абсолютно все и это очень круто, что этот фестиваль проходит. Лучше описать свои впечатления, как человеку, который здесь впервые : "Я даже не ожидал, что здесь так круто". очень хотелось бы приехать еще. Город очень интересный и имеет свою специфику, ее надо подчеркнуть ".

Главными театральными событиями фестиваля стали: гранд-опера "PRO DniPRO" от режиссера Влада Троицкого и при участии музыкально-театральной формации NOVA OPERA и социального рейв-бэнда ЦеШо на площади Героев Майдана, уникальный site-specific проект "Днепромет Восставший" от режиссера Дмитрия Костюминський в шахте метро "Центральная", опера-реквием "IYOV" от режиссера Влада Троицкого и музыкально-театральной формации NOVA OPERA в аэрокосмическом центре им. Макарова, digital-спектакль "Тень" от украинского-французских художников, украинский-немецкий социально-художественный проект "11 вопросов об Украине", драматическое представление от днепровского молодежного театра "Верим" "Одноклассники" и спектакль-притча "Сон Алисы" от театра "ДАХ", которая вызвала настоящий восторг у гостей фестиваля.

Насыщенной также была образовательная программа "Гимназия", в рамках которой состоялись лекции, дискуссии, киноклуб, синематека, интерактивные чтения и тому подобное. Всего в рамках образовательной программы состоялось около 40 событий.

Несмотря на осложненные погодные условия, жители и гости Днепра активно посещали фестиваль. Гранд-оперу на открытии фестиваля "PRO DniPRO" посетили 4000 человек. В первую ночь на территорию фестиваля посетили 500 поклонников вечеринок, второй ночи – 1000. На другой день территорию киностудии "Контрабас" насладиться искусством пришло 3000 посетителей. Всего за три дня фестиваль современного искусства DniPro ГогольFest посетили около 1 0 тысяч человек.

Анна Басова, программный директор фестиваля современного искусства DniPro ГогольFest : "Фестиваль прошел очень удачно. Собралась большое количество местных артистов, а это – одна из целей нашего фестиваля – аккумулировать местные художественные круги. Было реализовано 15 перформансов, которые были созданы именно местными артистами, больше 20 художников, музыкальные группы, активисты, делали различные социальные практики у нас на фестивале – все эти люди из Днепра. по моему мнению, это одна из самых привлеченных художественных аудиторий у нас на фестивале. И это очень круто, что этой ме ты мы достигли именно в этом году. Мы уже ведем переговоры о фестиваля в Днепре следующего года. Встретимся уже с новой программой и новыми локациями следующего сентября. Мы очень благодарны нашим партнерам: киностудии "Контрабас", UA: Днепр и программа "Культурная столица", благодаря которым все это действо вообще стало возможным и все специальные события были реализованы – вроде открытия фестиваля от Влада Троицкого и перфоманс в метро "Днепромет Восставший". Продолжение следует! Днепр еще не раскрыто город и имеет очень большой потенциал в современном искусстве во всеукраинском масштабе. Ведь для Украины Днепр – это еще пока неизвестен сектор и очень интересно узнать о нем больше и раскрыть его ".

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