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Фестиваль DniPRO GogolFest завершився у Дніпрі

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Упродовж 27-29 вересня у Дніпрі відбувся триденний фестиваль сучасного мистецтва DniPRO Gogolfest.

Протягом цих днів відвідувачі фестивалю побачили близько 70 подій від українських, литовських, французьких, німецьких, австрійських, білоруських артистів у рамках музичної, театральної, освітньої та дитячої програм, а також безліч інсталяцій та творів візуального мистецтва на основній локації фестивалю – території UA: ДНІПРО та кіностудії "Контрабас".

Фестиваль DniPRO GogolFest завершився у Дніпрі

Загалом, фестиваль відбувся у 4 локаціях міста – телецентрі-кіностудіі, шахті метро "Центральна" (перфоманс "ДніПРОметей повсталий"), аерокосмічному центрі ім.О.Макарова (опера-реквієм "IYOV") та площі Героїв Майдану (гранд-опера відкриття "PRO DniPRO").

Хедлайнерами головної музичної сцени стали: українські колективи ЦеШо, DakhDaughters, Вагоновожаті та білоруський пост-панк гурт Super Besse. Хедлайнерами музичної нічної сцени були: український діджей Tapolsky та австрійський електронний гурт Elektro Guzzi.

Соліст хедлайнерів музичної сцени третього дня Super Besse Максим Кульша: "Ми вперше у Дніпрі і вперше на ГогольФесті. Це – дуже круто! Сподобалось абсолютно все і це дуже круто, що цей фестиваль відбувається. Найкраще описати свої враження, як людині, яка тут вперше: "Я навіть не очікував, що тут так круто". Дуже хотілося б приїхати ще. Місто дуже цікаве та має свою специфіку, її треба підкреслити".

Фестиваль DniPRO GogolFest завершився у Дніпрі

Головними театральними подіями фестивалю стали: гранд-опера "PRO DniPRO" від режисера Влада Троїцького та за участі музично-театральної формації NOVA OPERA та соціального рейв-бенду ЦеШо на площі Героїв Майдану, унікальний site-specific проект "ДніПРОметей Повсталий" від режисера Дмитра Костюминського у шахті метро "Центральна", опера-реквієм "IYOV" від режисера Влада Троїцького та музично-театральної формації NOVA OPERA у аерокосмічному центрі ім. Макарова, digital-вистава "Тінь" від українсько-французьких митців, українсько-німецький соціально-мистецький проект "11 запитань про Україну", драматична вистава від дніпровського молодіжного театру "Вєрім" "Однокласники" та вистава-притча "Сон Аліси" від театру "ДАХ", яка викликала справжній захват у гостей фестивалю.

Фестиваль DniPRO GogolFest завершився у Дніпрі

Насиченою також була освітня програма "Гімназія", у рамках якої відбулись лекції, дискусії, кіноклуб, сінематека, інтерактивні читання тощо. Всього у рамках освітньої програми відбулось близько 40 подій.

Незважаючи на ускладнені погодні умови, мешканці та гості Дніпра активно відвідували фестиваль. Гранд-оперу на відкритті фестивалю "PRO DniPRO" відвідали 4 тисячі осіб. Першої ночі на територію фестивалю завітали 500 шанувальників вечірок, другої ночі – 1 тисяча. Другого дня територію кіностудії "Контрабас" насолодитись мистецтвом прийшло 3 тисячі відвідувачів. Всього за три дні фестиваль сучасного мистецтва DniPro ГогольFest відвідало близько 1 0 тисяч осіб.

Фестиваль DniPRO GogolFest завершився у Дніпрі

Анна Басова, програмний директор фестивалю сучасного мистецтва DniPro ГогольFest: "Фестиваль пройшов дуже вдало. Зібралась велика кількість місцевих артистів, а це – одна із цілей нашого фестивалю – акумулювати місцеві мистецькі кола. Було реалізовано 15 перформансів, які були створені саме місцевими артистами, більше 20 художників, музичні гурти, активісти, які робили різні соціальні практики у нас на фестивалі – всі ці люди з Дніпра. На мою думку, це одна із найбільш залучених мистецьких аудиторій у нас на фестивалі. І це дуже круто, що цієї мети ми досягнули саме цього року. Ми вже ведемо перемовини щодо фестивалю у Дніпрі наступного року. Зустрінемось вже із новою програмою та новими локаціями наступного вересня. Ми дуже вдячні нашим партнерам: кіностудії "Контрабас", UA : Дніпро та програма "Культурна столиця", завдяки яким все це дійство взагалі стало можливим і всі спеціальні події були реалізовані – як от відкриття фестивалю від Влада Троїцького та перфоманс у метро "ДніПРОметей Повсталий". Далі буде! Дніпро ще не розкрите місто і має дуже великий потенціал у сучасному мистецтві у всеукраїнському масштабі. Адже для України Дніпро – це ще поки невідомий сектор і дуже цікаво дізнатись про нього більше та розкрити його".

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