Январь продолжает теплую эстафету: какой будет погода в Черкассах на Крещение

В выходные на Черкасщине продолжит доминировать антициклон, который принесет сухую, маловетреную погоду.

На Крещение станет несколько холоднее, однако трескучих морозов не ожидается, сообщает директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

В субботу, 18 января, будет облачно, местами все-таки будет проглядываться солнце. Ночью и утром ожидаются туманы, а на фоне отрицательных температур отдельные участки дорог могут быть скользкими. Небольшие "плюсы" днем будут меняться небольшими морозами ночью.

В воскресенье, 19 января, температура несколько снизится: ночью на Крещение -3 -4 градуса, днем +1 +2. В понедельник также сохранится холодная погода.

На Крещение сильных морозов не ожидается golos.ua

Во второй половине следующей недели ожидается усиление ветра и мокрый снег.

Впрочем, метеоролог убеждает: зимы без снега не бывает. Впереди еще половина холодного сезона, во время которой у погоды будет время проявить свой "снежный" характер.

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