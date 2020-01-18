Январь продолжает теплую эстафету: какой будет погода в Черкассах на Крещение

В выходные на Черкасщине продолжит доминировать антициклон, который принесет сухую, маловетреную погоду.
На Крещение станет несколько холоднее, однако трескучих морозов не ожидается, сообщает директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
В субботу, 18 января, будет облачно, местами все-таки будет проглядываться солнце. Ночью и утром ожидаются туманы, а на фоне отрицательных температур отдельные участки дорог могут быть скользкими. Небольшие "плюсы" днем будут меняться небольшими морозами ночью.
В воскресенье, 19 января, температура несколько снизится: ночью на Крещение -3 -4 градуса, днем +1 +2. В понедельник также сохранится холодная погода.
На Крещение сильных морозов не ожидается
golos.ua
Во второй половине следующей недели ожидается усиление ветра и мокрый снег.
Впрочем, метеоролог убеждает: зимы без снега не бывает. Впереди еще половина холодного сезона, во время которой у погоды будет время проявить свой "снежный" характер.
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