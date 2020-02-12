700 пассажиров выгнали под дождь: на Черкасщине случилось ЧП с поездом "Укрзалізниці"

Из-за ложного сообщения о минировании поезда Трускавец – Днепр 700 пассажиров были выгнаны среди ночи под дождь. Кроме того, это привело к масштабному коллапсу на железной дороге – 13 поездов были задержаны на срок от 15 минут до 1,5 часа.

Как сообщается на сайте "Укрзалізниці", сообщение о минировании в поезде №42 поступило в 3:15 12 февраля. В этой связи движение состава было срочно остановлено.

"Дежурная по вокзалу станции имени Тараса Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Эти люди из-за злой шутки злоумышленника три часа под дождем были вынуждены ждать разрешения продолжить путешествие", – рассказали в пресс-службе компании.

"Укрзалізниця" "5 канал"

В итоге после проведения оперативных действий спасателями в городе Городище, группой пиротехников и группой кинологов города Черкассы информация о минировании поезда №42 не подтвердилась. Поэтому было дано разрешение на посадку пассажиров и отправление со станции. В "Укрзалізниці" также уточнили, что сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 20 января в поезде №43, который следовал по маршруту Киев – Ивано-Франковск, четверо пассажиров жестоко избили проводника за замечание по поводу курения.

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