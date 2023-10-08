В Беларуси выдали, что создали аналог Starlink 'за очень маленькую сумму'

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко представили "аналог" спутниковой системы Starlink, созданной американским инженером Илоном Маском. Принцип действия белорусского устройства якобы целиком соответствует оригиналу из США, но стоит гораздо дешевле.

Кадры, где военный из ВС Беларуси представляет местечковый аналог изобретения Маска диктатору, опубликовали пропагандистские СМИ. Очевидно, Лукашенко одобрил нехитрое изобретение и похвалил незатейливого изобретателя за дешевизну прибора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Презентацию сопровождал традиционно фантасмагоричный диалог при участии Лукашенко. В итоге он пришел к блестящему выводу: якобы Беларуси труды Маска не нужны и неитересны.

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— То, что Маск сделал за миллиард долларов, ты сам сделал бесплатно? – спросил самозванец.

— Ну, не бесплатно, но за очень маленькую сумму, – ответил военный.

— Не за миллиард?

— Никак нет.

— Значит, Маск нам не нужен, – резюмировал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Лукашенко заявил, что получил в подарок от Маска электромобиль Tesla. При этом он не уточнил, какая конкретно модель Tesla ему досталась.

Поздней американский инженер опроверг заявление Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

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