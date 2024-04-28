Россияне вербуют белорусскую молодежь к сборке БПЛА: в ЦНС раскрыли подробности

Российские оккупанты продолжают использовать Беларусь для ведения войны против Украины. В частности, теперь белорусов пытаются привлечь к сборке беспилотных летательных аппаратов.

Такие попытки захватчиков были замечены в Белорусском национальном техническом университете. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На базе университета россияне устроили так называемый международный молодежный форум по разработке БПЛА. На этом мероприятии были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер".

В ЦНС отметили, что задачей форума является максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА для России. Также известно, что кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол России Борис Гризлов.

Кроме того, в Минск приехала делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БПЛА в России. Именно в университет в Казани ожидается поставка научных кадров для работы на российский военно-промышленный комплекс.

В Центре национального сопротивления отметили, что каждый, кто помогает оккупантам совершать агрессию против Украины, будет наказан.

Напомним, боевики ЧВК "Вагнер" проводят в Беларуси занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Таким образом, наемники готовятся к ведению диверсионной работы в Украине.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией". Он пригрозил, что в противном случае война может закончиться "прекращением существования Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально приобщиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

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