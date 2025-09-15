Обещали показать 'все, что интересует': на учения РФ и Беларуси 'Запад-2025' приехали офицеры из США. Видео

В понедельник, 15 сентября, офицеры армии США посетили совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад 2025". Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал американцам, что они могут осмотреть "все, что их интересует".

Присутствие военных США на полигоне в Беларуси в минобороны страны представили как неожиданность. "Кто бы мог подумать, с чего начнется утро очередного дня учения "Запад-2025"", – говорится в заявлении ведомства.

Беларуское министерство также опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.

"Мы покажем все, что вас интересует. Что пожелаете. Вы можете пойти туда и посмотреть, поговорить с людьми", – сказал министр американцам, которые в свою очередь отказались общаться с журналистами.

В целом в понедельник на учениях в Беларуси присутствовали представители 23 государств, в том числе две другие страны НАТО – Турцию и Венгрию.

Хренин заявил, что Минск "обязательно продолжит традицию проведения такого учения, раз оно вызывает такой бешеный интерес".

"Более ста представителей СМИ из 15 стран сегодня освещали учение. Кроме них, также были наблюдатели еще из 23 стран. Из них трое – из стран НАТО, в том числе из Америки", – сказал он прессе.

Потепление между Вашингтоном и Беларусью

Как отметили в Reuters, присутствие американских офицеров на учениях в Беларуси является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском.

Беларусь – близкий союзник РФ и позволила Москве использовать свою территорию для вторжения десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года, напомнили в агентстве.

Также журналисты указали, что на прошлой неделе представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находился в Минске для переговоров с главой Беларуси Александром Лукашенко, который согласился освободить из тюрем 52 заключенных, включая журналистов и политических оппонентов.

В свою очередь США ослабили санкции против авиакомпании "Белавиа", позволив ей обслуживать и покупать компоненты для своего флота, который включает самолеты Boeing.

Кроме того, Трамп хочет в ближайшее время вновь открыть посольство США в Беларуси, нормализовать связи и восстановить экономические и торговые отношения, сказал Коул.

В Reuters добавили, что Трамп на фоне его попыток добиться прекращения войны в Украине, налаживает более тесные связи с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

В частности, через Коула Трамп направил Лукашенко дружеское письмо с собственноручной подписью.

Россия и Беларусь начали учения "Запад-2025" на полигонах обеих стран 12 сентября на фоне обострения напряженности с НАТО и через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство, отметили в Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны указали, что прошедшие такие учения РФ использовала для подготовки полномасштабного вторжения в Украину. Начиная с пятницы военнослужащие Беларуси и России отработали навыки боя в море и в воздухе, включая применение ракет для "поражения вражеских целей".

