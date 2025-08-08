'Николай не преемник': Лукашенко сделал сенсационное заявление о своем политическом будущем

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы не намерен снова баллотироваться на пост президента. Также он сказал, что не видит в своем 20-летнем младшем сыне Николае следующего главу государства.

Видео дня

Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту издания Time Саймону Шустеру. Слова так называемого белорусского президента цитирует DW.

Лукашенко отметил, что его сын Николай даже обижается, если его спрашивают о "преемственности престола".

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь очень сильно обидеть этим", – сказал политик, обращаясь к Шустеру.

По словам 70-летнего белорусского диктатора, сам он тоже не планирует выдвигаться на новый срок президента. При этом он все же намекнул, что не исключает возвращения, приведя в пример президента США Дональда Трампа.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя... Если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит..." – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что якобы не хотел выдвигаться на новый срок и на выборах зимой 2025 года. Но якобы "люди сказали "нет", и ему "пришлось" сделать это, чтобы не считаться "предателем", который "сбежать хочет".

На сколько можно верить словам белорусского диктатора, показывает все его тридцатилетнее правление государством.

Напомним, что Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Его переизбрание на шестой срок в 2020 году спровоцировало массовые протесты по всей Беларуси, которые были жестоко подавлены режимом. Запад не признал эти выборы легитимными.

Интересно, что Лукашенко сам настойчиво просился на интервью к Саймону Шустеру и даже предлагал деньги. Журналист рассказал об этом в своем комментарии по итогам поездки в Беларусь.

По словам Шустера, случаи, когда сам глава государства просит журналиста об интервью бывают, но "редко эти предложения были такими настойчивыми", как те, что он получал от соратников Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси готовят изменения в закон о военном положении. Поправки предусматривают, что смерть белорусского диктатора Александра Лукашенко будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!