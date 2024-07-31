Несколько "Шахедов" могли залететь в воздушное пространство Беларуси: в небо подняли истребитель

Над Беларусью во время российского дронового обстрела Украины, который начался вечером 30 июля, снова пролетели "Шахеды". Армия РБ в связи с этим в районе 23:50 вторника подняла в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

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Как пишет "Беларускі Гаюн", дроны-камикадзе страны-агрессора России зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Речь идет не об одном, а о нескольких БПЛА.

По крайней мере некоторые "Шахеды" летели через территорию Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля.

Хотя это далеко не первый случай использования Россией воздушного пространства Беларуси для дроновых атак, официальный Минск до сих пор не комментировал инциденты с "Шахедами".

Можно предположить, что "транзит" ударных беспилотников через территорию Беларуси для усложнения работы украинской ПВО – это новая тактика россиян.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Гомельской области РБ взорвался один из российских Shahed-136. Это произошло в 120 км от границы с Украиной.

– Также БПЛА, запущенные Россией по Украине, были обнаружены над РБ 16 июля. В ту неделю было зафиксировано минимум четыре подобных случая.

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