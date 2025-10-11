'Надо готовиться к развитию любых событий': в ГПСУ зафиксировали подъем армии Беларуси по тревоге

В Беларуси 11 октября армия республики была переведена в боевую готовность, также состоялись и продолжаются определенные передислокации военных. Однако это мероприятия, которые проводятся в рамках проверки армии, и для Украины повышения угрозы с белорусского направления пока нет.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он также уточнил, что несмотря на текущую передислокацию, активность белорусских военных именно рядом с границей Украины не фиксируется.

Что говорят в пограничной службе

"Смотрите, это уже не впервые. И фактически, я бы сказал, это не прекращается. Беларусь постоянно будет так продолжать нагнетать (ситуацию) проверками или там боеготовности всей армии, или каких-то отдельных составляющих. Будут еще и совместные учения, как те, что недавно закончились с Россией", – отметил Андрей Демченко.

Военный призвал "трезво оценивать, что происходит на территории Беларуси" и одновременно "готовиться к развитию любых событий".

Так или иначе, на границе с Украиной активности белорусских войск нет.

"Чтобы успокоить: на территории Беларуси рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и, собственно, по состоянию на сегодня нет... Никаких действий по направлению к нашей границе – перемещения, передвижения техники, личного состава – нет. Еще с 22-го года Беларусь держит определенные свои подразделения по направлению территории Украины, демонстрируя, что именно от Украины они ожидают какой-то угрозы. Но других действий Беларусь по направлению нашей границы, к счастью, не осуществляет", – отметил представитель ГПСУ.

Однако военный несколько раз подчеркнул, что белорусское направление "для нас по-прежнему угрожающее".

Что предшествовало

С утра субботы, 11 октября, военные Беларуси были подняты по тревоге. Минобороны республики позже, ссылаясь на приказ диктатора Александра Лукашенко, заявило о проверке боевой готовности армии страны.

Поэтому военные республики проводят комплекс мероприятий по переводу своих подразделений на "высшую степень боевой готовности".

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года состоялись совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". В Москве и Минске утверждали, что учения стали "завершающим этапом боевой подготовки армий Союзного государства". Отметим, что "учения" оказались гораздо опаснее поспешного вторжения в страну НАТО.

