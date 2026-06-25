"Давайте договариваться": Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него состоялась встреча с делегатами от президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила в Беларуси.

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Об этом он заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробёвым. Его слова приводит белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко встречался со спецпосланцами Зеленского

В то же время с кем именно он встречался, белорусский лидер не сообщил.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, передайте своему президенту: если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что характер войны мгновенно изменится. Это будет совсем другая война", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что получил ответ.

"Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться по существу. Не надо нервничать, не надо кричать, не надо пытаться ударить по морде и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Такое понимание тоже есть", – добавил Лукашенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не будет вступать в войну с Украиной.

"Не нужно подталкивать нас к тому, что Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов – Ред.) организует процесс, чтобы втянуть нас в войну. Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как тут воевать против украинцев, если с той стороны в основном территориальные войска? Мы что, будем стрелять в этих механизаторов, доярок и рабочих, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим воевать с украинцами", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работают антенны-ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам, и если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сама это сделает. Впоследствии сигнал с антенн исчез.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко продолжает подчеркивать, что белорусская армия не будет вступать в войну с Украиной на стороне России. По его словам, Минск осознает свою уязвимость перед Киевом и заявил, что вся Беларусь для украинских войск "как на ладони".

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