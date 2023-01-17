Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможной измене и пытается защититься: что задумал диктатор

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы боится измены со стороны своих же спецслужб, в частности, комитета государственной. Чтобы защититься, диктатор (по заявлению СМИ) комплектует собственную охрану, используя сотрудников частной компании.

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Об этом 17 января заявил Центр национального сопротивления. Там утверждают, что ситуация во властных кругах страны-соседки Украины накаляется.

Лукашенко якобы опасается, что его могут ликвидировать и, возможно, в беларусском КГБ готовы пойти против него.

Поэтому диктатор с помощью частной охранной компании якобы сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую уже возложены задачи по формированию ЧК для участия в войне против украинцев.

Напомним: ранее представитель Объединенного переходного кабинета оппозиции по обороне и национальной безопасности РБ Валерий Сахащик заявил: предприятие "ГардСервис", которому Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, якобы готовится к участию в военных действиях. Подготовку проходят более тысячи человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 15 января замгоссекретаря совета безопасности РБ Павел Муравейко заявил: мол, Украина может прибегнуть к провокациям, но Минск к "готов к этому".

– Институт изучения войны при этом считает, что риск прямого участия беларусской армии в войне против Украины является очень низким, а риск повторного российского вторжения из территории Беларуси – низким.

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