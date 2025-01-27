'Горький день для демократии Беларуси': Бербок – о 'выборах', угнетении и репрессиях Лукашенко

На так называемых выборах в Беларуси у населения страны не было выбора. Это "горький день для всех, кто жаждет свободы и демократии".

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Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она прокомментировала события в РБ, опубликовав несколько постов в X (Twitter).

"Вместо свободных и честных выборов, жизни без страха и произвола, они [беларусы] ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека", – написала политик.

Более 1200 политзаключенных продолжают сидеть в тюрьмах режима Александра Лукашенко. "Просто потому, что у них хватило смелости высказать свое мнение", – напомнила Бербок.

"Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны быть прекращены. Мы глубоко уважаем Светлану Тихановскую и мужественных беларусов. Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе", – написала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Для демократический и свободной Беларуси европейская семья держит свои двери открытыми, подытожила она.

Как писал OBOZ.UA, досрочное голосование было организовано в РБ с 21 января, а 26-го числа состоялся основной день выборов. Вечером того же дня в Минске заявили, что "экзитполы" пророчат победу диктатору Александру Лукашенко. За него якобы проголосовало около 87,6% избирателей (окончательная официальная версия ЦИК будет опубликована позже).

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "окна возможностей" для свержения власти нелегитимного "президента" РБ могут появится, к этому нужно быть готовыми.

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