Знаменитый недорогой кроссовер Nissan станет другим: что известно про новинку

Недорогой кроссовер Nissan Rogue, который знаменит у нас и в Европе как Nissan X-Trail, является очень популярной недорогой моделью. Скоро этот автомобиль станет другим – производитель уже готовит новую машину.

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Подробности про новый Nissan Rogue 2027 модельного года стали известны Carscoops. Следующий кроссовер будет основан на модернизированной платформе CMF-CD и опять окажется близким техническим родственником Mitsubishi Outlander.

Моторная линейка Nissan X-Trail сохранит бензиновые предложения, но производитель сделает усиленный акцент на гибридных системах Nissan e-Power. Такие кроссоверы активно набирают популярность на ключевых рынках.

Ранее сообщалось, что на основе этой модели построят премиальный автомобиль. Речь про новый кроссовер Infiniti. Машина придет на смену Infiniti QX50, однако окажется дешевле. Стоит ожидать начальной цены около 35 000 долларов.

Известно, что новый кроссовер не станет топовым исполнением Rogue/X-Trail, а будет самостоятельной моделью. Но с технической точки зрения использует те же агрегаты – платформу и силовые установки.

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