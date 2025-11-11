Надежную недорогую модель Kia сделали намного мощнее. Фото

Новая недорогая модель Kia EV4 2026 года готовится присоединиться к сегменту практичных электромобилей как очень надежная машина. Производитель подготовил намного более мощный вариант.

На дороге ранее появилась новая Kia EV4 GT 2026 модельного года в качестве ходового прототипа как хэтчбек. Теперь на фото показали седан. Но дизайн скрывают под кожухом. Однако в целом внешность автомобиля будет основана на стандартной модели. Подробности стали известны Carscoops.

Произойдут изменения в бамперах и появятся новые колесные диски. Таким образом внешность сделают немного агрессивнее. Ожидается и увеличенная мощность силовой установки. Сообщается о полном приводе и двух электромоторах, которые предложат около 400 л.с.

Корейская компания преодолела 110 000 км на европейских дорогах в рамках ресурсных испытаний. Из них 10 000 км пришлись на заезды по трассе Нюрбургринг. Основной целью было подтверждение надежности.

Сообщалось, что спустя 100 000 миль (около 160 000 км) пробега батарея Kia EV4 сохранит не менее 70% первоначальной емкости. При этом в рамках тестов производитель доводил нагрузку до 95% и применял стрессовые высокомощные зарядки.

