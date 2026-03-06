Volkswagen удивил своим недорогим кроссовером. Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan очень популярен в своем сегменте и на рынке в целом. Производитель удивил своим решением в отношении дальнейшей судьбы этой модели.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, производство модели VW Tiguan продлится как минимум до 2035 года. Автомобиль получит два крупных обновления – в 2028 и 2031 годах. Пока производитель обозначил такие сроки.

При этом ассортимент модели скоро расширят. Преемник Volkswagen ID.4 присоединится к линейке Tiguan как третий автомобиль. То есть к дебюту готовят не просто модернизированный электромобиль VW ID.4, а модель с другим именем.

Переименование модели на VW ID.Tiguan соответствует стратегии производителя по присвоению новым EV знаменитых названий, с которыми покупатели давно знакомы. Теперь одновременно Volkswagen будет предлагать три Tiguan, ведь для европейского и американского рынков уже существуют разные варианты кроссоверов с ДВС.

Интересно, что актуальный Volkswagen Golf 8 поколения тоже решили оставить в производстве минимум до 2035 года. Его будут продавать параллельно с электромобилем VW ID.Golf (потенциальное название), который появится ориентировочно к 2028 году.

OBOZ.UA уже показывал новый электрокар от концерна VW.