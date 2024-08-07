Volkswagen рассекретил удешевленный внедорожник с большим багажником

Новый Volkswagen Amarok 2 поколения представили недавно для глобального рынка. Теперь производитель подготовил удешевленный вариант знаменитого внедорожника с большим багажником. Модель 2024 года рассекретили официально.

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Volkswagen опубликовал фото VW Amarok 3 поколения. Почему-то модель позиционируют именно так, хотя на самом деле это рестайлинг пикапа 1 поколения.

Новый Volkswagen Amarok 2024 года изменился внешне относительно оригинальной машины. Передние фары получили сложную, но геометричную форму. Внимание привлекают крупный воздухозаборник и серебристый декор.

Рамный внедорожник VW выполнили на базе пикапа Amarok первого поколения. Фактически, это глубокая модернизация модели для стран Южной Америки – там же наладят производство и будут продавать модель вместо автомобиля 2 поколения.

Покупателям предложат двигатели мощностью от 140 до 272 л.с. Можно выбрать задний или полный привод. В оснащении появилась новая мультимедийная система.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, на рынок вышел новый бюджетный кроссовер из Кореи – это не Hyundai и не Kia.