Ждем в Украине: новый бюджетный кроссовер из Кореи вышел на рынок

Новый бюджетный кроссовер SsangYong Tivoli 2024 года из Кореи получился дешевым и практичным автомобилем. Он может появиться в Украине, ведь недавно эти машины знаменитого бренда вернулись на наш рынок. Новый автомобиль показали на официальных фото.

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Детали о машине сообщает Motor.es. Кроссовер SsangYong Tivoli от KGM (новое название бренда) – один из самых доступных автомобилей в линейке. Его показали в обновленном виде, ранее модель называлась SsangYong Tivoli XLV.

Снаружи почти ничего не изменилось. Разве что поработали над мелкими деталями и оформлением – передние фары и бампер здесь новые. Но салон KGM Tivoli Grand 2024 совсем другой. Новая передняя панель, центральная консоль и два больших монитора.

Новый SsangYong Tivoli Grand оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. Цена KGM Tivoli Grand 2024 года – менее 22 000 евро за базовый вариант. Автомобиль пока вышел на европейский рынок.

С 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему сохранили.

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