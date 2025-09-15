Volkswagen готовит полностью новый Golf, но его выход откладывается

Известно, что недорогой бестселлер Volkswagen Golf превратится в полностью другой автомобиль. Производитель уже готовит новую машину, однако ее выход откладывается.

Новая модель станет электромобилей. Но и фанатам ДВС расстраиваться не стоит – актуальный автомобиль останется в продаже. Как стало известно Motor1, тем, кто был готов купить электрический Golf, придется ждать дольше.

Ранее производитель подтвердил, что бензиновый хэтчбек останется в продаже минимум до 2035 года. А полностью электрический вариант VW ID.Golf (потенциальное название) появится в следующем, девятом поколении модели – ориентировочно к 2028 году. Но этот срок уже отодвинули из-за слишком долгой и дорогой модернизации производственных мощностей.

В разработке нового Volkswagen Golf EV (9 поколение) на технологичной платформе SSP поможет Rivian в рамках совместного предприятия стоимостью около 6 млрд долларов. На этой архитектуре появятся и другие модели концерна, в том числе новая Skoda Octavia.

Эту машину недавно рассекретили как предвестника будущего серийного автомобиля. Но Skoda Octavia с ДВС также будут продавать параллельно.

