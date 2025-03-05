Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер на базе Polo. Фото

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taigo, построенный на базе VW Polo, скоро получит новый вариант. Модернизированный автомобиль показали на первых фото до премьеры. Ожидается более стильный дизайн.

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Детали сообщает Carscoops. Новый VW Taigo 2026 модельного года могут выполнить в стиле Volkswagen Nivus 2025, который недавно претерпел рестайлинг. Это вариант модели для южноамериканского рынка.

Кроссовер VW Nivus получил другие бамперы, новые фары и фонари, измененные колесные диски и цветовую палитру. Похожие изменения могут ждать и Taigo, который сегодня называют скучным внешне на фоне соперников.

Компания уже рассекретила еще одну новинку – дешевый кроссовер для одного из самых популярных сегментов. Бюджетник Volkswagen Tera 2026 года построили на базе модели Skoda. Прогнозируемая цена Volkswagen Tera – около 15 000 долларов.

Длина новинки – примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 116 л.с.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Jeep.