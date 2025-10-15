Видео дня
Украинцы массово покупают дешевые китайские автомобили: топ-10 машин
Китайские автомобили в Украине, как и во всем мире, известны своей дешевизной. Именно это привлекает покупателей, которые увеличивают массовый спрос на такие машины, даже несмотря на низкое качество.
Такие машины считаются недорогими в сравнении с европейскими бестселлерами. Статистику приводит организация Укравтопром. Назвали топ-10 самых популярных моделей из КНР.
Украинцы купили 14 684 китайских автомобиля с начала 2025 года. Спрос вырос на 27% относительно 2024 года.
Самые популярные китайские автомобили в Украине:
- BYD Song Plus – 2014 шт.;
- Volkswagen ID.Unyx – 1599 шт.;
- Honda eNS1 – 992 шт.;
- Zeekr 7X – 726 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 618 шт.
Самые популярные китайские автомобили с пробегом:
- Zeekr 001 – 263 шт.;
- Zeekr 7X – 143 шт.;
- Polestar 2 – 138 шт.;
- BYD Song Plus – 135 шт.;
- Audi Q4 – 134 шт.
