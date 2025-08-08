В Украину привезли недорогого соперника Duster от Citroen: цена и фото

Новый бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross 2025 года уже привезли в Украину, автомобиль поступил в продажу. Недорогой соперник Renault Duster привлекает внимание смелым дизайном.

Видео дня

Подробности о модели Citroen C3 Aircross сообщили на сайте производителя. Внешность выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации, однако в Украине появилась пятиместная модификация.

В движение новый Citroen C3 Aircross приводит гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л общей мощностью 136 л.с. А базовым является бензиновый 100-сильный кроссовер.

Цена Citroen C3 Aircross 2025 в Украине – от 835 000 грн. Это сравнимо со стоимостью в Европе от 19 000 евро.

Ранее OBOZ.UA показывал первые фото нового недорогого седана Nissan.