В Украине нашли недорогой Jeep размером с Duster. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Avenger в топовом исполнении не так давно вышел на рынок, а его уже нашли в Украине. Компактную модель размером с Renault Duster показали на живых фото.

Этот стильный автомобиль в топовом варианте со стильным дизайном и особым оснащением показывает t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram. Полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe в спецверсии подготовили совместно с производителем одежды The North Face.

Новый Jeep Avenger 4xe The North Face Edition получил особый стилистический пакет. Автомобиль доступен в цветах кузова Storm, Volcano или Snow с контрастными желтыми акцентами Summit Gold. В салоне Jeep Avenger появилась отделка в стиле пуховиков The North Face.

Особый кроссовер выпустят в количестве 4806 единиц в честь метровой высоты горы Монблан. Компактный кроссовер получил гибридную силовую установку с ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод. Отдача – 134 л.с.

Есть и другие изменения. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто". Цена Jeep Avenger 4xe The North Face – 1 441 000 грн. Гибрид Avenger 4xe стоит от 1 320 000 грн.

