В сети показали старую Skoda Octavia с пробегом миллион км: состояние – отличное

Один миллион километров – огромный пробег, который считается выдающимся для любого автомобиля. Но старая Skoda Octavia справилась с заданием отлично. Машину показали в сети.

Автопроизводитель рассказывает историю Йомундура Оласона из Исландии и его старой Skoda Octavia 2003 года. Владелец автомобиля уже показал на одометре отметку в 999 999 км. Более число отобразить просто невозможно.

Интересно, что машину никогда не жалели. Автомобиль эксплуатировали на регулярной основе в любых погодных условиях. И даже использовали в хозяйственных целях как транспорт на ферме. Настоящее испытание.

В какой-то момент достижение пробега в миллион км стало для Йомундура настоящим вызовом. Очевидно, что с этим заданием машина справилась. Б/у Skoda Octavia удивила своим состоянием – вся механическая часть вместе с двигателем и КПП оригинальная.

Эта модель Skoda Octavia появилась более 20 лет назад под крылом VW как символ возрождения легендарного чешского автомобиля. Эта машина всегда была доступной, при этом почти все владельцы отмечали высокую надежность.

