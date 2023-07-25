Mercedes готовит свой самый дешевый электромобиль. Фото

Mercedes готовит свой самый дешевый легковой электромобиль. Новинку показали на первом фото, хотя информации о грядущей модели почти не предоставили.

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По информации Carscoops, новый электромобиль Mercedes официально представят на автошоу IAA-2023 в Мюнхене в начале сентября. То есть автомобиль уже готов к премьере, но производитель подождет мероприятия.

На единственном фото Mercedes показал затемненный силуэт модели. Это компактный седан с обтекаемым кузовом. Заметны тонкие полосы светодиодного освещения, которые тянутся от передней и задней частей кузова на боковины и даже заходят на двери.

Пока автомобиль заявлен как концепт. То есть до серийного варианта, который предвещает этот прототип, смелые приемы вроде необычной светотехники могут и не добраться.

Никаких технических подробностей объявлено не было. Производитель отметил, что автомобиль подарит новый опыт дизайна и инноваций. Значит, стоит ожидать современный мультимедийный комплекс в оснащении с продвинутыми функциями.

Ранее стало известно, что новый Mercedes CLA уже проходит дорожные испытания. Эта модель, кроме ДВС, получит и полностью электрическую модификацию. OBOZREVATEL показывал фото автомобиля. Возможно, именно предвестника такой машины нам покажут в Мюнхене.