В новой Tesla, которую не смогли сделать доступной, нашли множество проблем

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck представили официально в конце прошлого года. В момент дебюта концепта около четырех лет назад машину обещали сделать доступной. Но первые владельцы заплатили за свои пикапы намного больше. Хотя это не уберегло их от проблем.

Видео дня

InsideEVs рассказывает об отзывах первых покупателей Tesla Cybertruck. Наверное, ничего удивительного здесь нет, но электрокар оказался очень разочаровывающим. Владельцы, которые уже наездили на своих электропикапах по 16 000 км, сообщают о среднем запасе хода в 260-330 км.

Это очень мало в сравнении с цифрой, которую обещал производитель – 520 км. То есть в некоторых случаях запас хода снижается в два раза относительно паспортных показателей.

Ожидалось, что запас хода можно увеличить, если заменить зимние шины (менее энергоэффективные) на более универсальные всесезонные. Однако владельцы не заметили существенных изменений.

У Tesla Cybertruck нашли и другие проблемы. Отдельный "водонепроницаемый" бокс в багажном отделении на самом деле оказался негерметичным. А зарядка Cybertruck длится до двух часов даже от самых мощных терминалов.

Среди плюсов пользователи выделяют хорошую аудиосистему, мощность моторов и ускорение.

OBOZ.UA ранее рассказывал об успешной статистике продаж небольшого кроссовера Tesla.