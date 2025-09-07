В машинах бывшего украинского бизнесмена нашли серьезную проблему

Вьетнамский автопроизводитель VinFast, который основал бывший украинский бизнесмен Фам Нят Выонг, уже отправил в продажу несколько недорогих машин. Однако в некоторых из них нашли серьезную проблему.

Об очередном неприятном обстоятельстве стало известно Carscoops. После многочисленных жалоб производитель признал наличие проблемы с калибровкой системы помощи в удержании полосы движения. Под отзывную кампанию для устранения дефектов попали 6314 автомобилей.

Сообщалось, что автомобили VinFast некорректно определяют дорожную разметку. Это приводит к резким перестроениям и неожиданной смене направления движения.

При этом транспортные средства сопротивляются попыткам водителей взять управление на себя и скорректировать руль. В США, где в том числе продаются модели VinFast, в отношении производителя начали расследование.

VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления. Затем предприниматель организовал автомобильное производство в родном Вьетнаме.

