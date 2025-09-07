Долгожданную недорогую модель на базе Honda Civic показали на новых фото

Новая Honda Prelude 2026 года – долгожданная недорогая модель спортивного сегмента. Автомобиль на базе Honda Civic уже показали в подробностях на официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что дизайн модели Honda Prelude 6 поколения давно не является секретом, производитель неоднократно показывал новинку на различных мероприятиях. Но визуально родства с Civic удалось избежать.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Возможно, в будущем для Prelude отдачу увеличат с появлением более спортивных модификаций Type S и Type R, но об этом точной информации пока нет.

Внутри появились детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Тем не менее, фокус все же сделали на дорожном поведении.

Цена Honda Prelude 2026 модельного года в базовом исполнении в Японии превысила 40 000 долларов. При этом известно, что на домашнем рынке у машины самая низкая стоимость. В целом это недорого по меркам спортивного сегмента, но соперники от Nissan и Toyota дешевле.

