Украинцы в восторге от этих машин: топ-5 недорогих электромобилей

Электромобили укрепляют свои позиции на автомобильном рынке Украины. Покупатели в восторге от этих машин – и они становятся все популярнее. Это экономия на топливе, вдобавок в топ-5 попали недорогие модели.

Украинцы купили 10,5 тыс. таких машин в октябре 2025 года (учитывая б/у). Спрос вырос на 145% относительно 2024 года. OBOZ.UA рассказывает о ценах на EV, которые в Украине являются бестселлерами. Все автомобили в списке – электрокары из Китая, которые не продаются официально.

Volkswagen ID.Unyx

Этот кроссовер очень популярен в Украине. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.Unyx – от 24 000 долларов.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает очень "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

BYD Leopard 3

Компактный китайский электрокар, который копирует дизайн известных внедорожников. В Украину эти машины начали привозить недавно, но они уже стали популярными. Весь секрет в цене – от 22 000 долларов.

Zeekr 7X

Цена Zeekr 7X в Украине – около 35 000 долларов. Так называемый премиальный китайский автомобиль.

BYD Sea Lion 07

Еще один дешевый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует происхождение. Покупатели не обращают на это внимание при цене BYD Sea Lion 07 от 28 000 долларов.

