Дешевле не бывает: новый Nissan удивил ценой и вызвал ажиотаж. Фото

Новый крупный седан Nissan N6 2026 модельного года отправился в продажу после премьеры. Благодаря удивительно низкой цене автомобиль вызвал ажиотаж – ничего дешевле в этом сегменте у Nissan просто нет.

Модель Nissan N6 оказалась по-настоящему дешевым автомобилем. Как стало известно Carscoops, цена Nissan N6 2026 стартует с 15 000 долларов (пока в Китае).

Новый Nissan с 4,8-метровым кузовом крупнее и намного дешевле других седанов. Вдобавок автомобиль привлекает внимание дизайном и оснащается экономичной силовой установкой. Очевидно, что внешность выполнили в стиле старшей модели Nissan N7. Здесь плавные линии и деликатная детализация.

Гибрид Nissan N6 получил силовую установку мощностью 210 л.с. с комбинированным расходом топлива 4,4 л/100 км. Доступный автомобиль с такими характеристиками уже привлек много внимания.

Ранее старший седан N7 уже вызвал настоящий ажиотаж. Электрический бюджетник с вариантами мощностью 220 и 270 сил и запасом хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч на 600 км оценили в 16 500 долларов.

