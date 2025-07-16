Украинцы массово скупают дешевые китайские автомобили: топ моделей

В Украине наблюдается массовый спрос на китайские автомобили – многие скупают дешевые машины из КНР из-за их доступности. Свежая статистика показала рост продаж таких машин и сформировала топ моделей, которые привлекают внимание покупателей.

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Появился список самых популярных китайских машин с начала 2025 года. Статистику приводит организация Укравтопром. Украинцы купили 7318 легковых китайских автомобилей. Спрос увеличился на 0,4% относительно 2024 года.

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

Самые популярные автомобили из КРН в Украине:

BYD Song Plus – 982 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 830 шт.; Honda e:NS1 – 441 шт.; Zeekr 7X – 402 шт.; Zeekr 001 – 366 шт.

Самые популярные б/у автомобили из Китая:

Zeekr 001 – 173 шт.; Zeekr 7X – 95 шт.; Polestar 2 – 76 шт.; MG ZS – 68 шт.; Tesla Model 3 – 65 шт.

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