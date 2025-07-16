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Украинцы массово скупают дешевые китайские автомобили: топ моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Zeekr 7X

В Украине наблюдается массовый спрос на китайские автомобили – многие скупают дешевые машины из КНР из-за их доступности. Свежая статистика показала рост продаж таких машин и сформировала топ моделей, которые привлекают внимание покупателей.

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Появился список самых популярных китайских машин с начала 2025 года. Статистику приводит организация Укравтопром. Украинцы купили 7318 легковых китайских автомобилей. Спрос увеличился на 0,4% относительно 2024 года.

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

BYD Song Plus

Самые популярные автомобили из КРН в Украине:

  1. BYD Song Plus – 982 шт.;
  2. Volkswagen ID.Unyx – 830 шт.;
  3. Honda e:NS1 – 441 шт.;
  4. Zeekr 7X – 402 шт.;
  5. Zeekr 001 – 366 шт.

Самые популярные б/у автомобили из Китая:

  1. Zeekr 001 – 173 шт.;
  2. Zeekr 7X – 95 шт.;
  3. Polestar 2 – 76 шт.;
  4. MG ZS – 68 шт.;
  5. Tesla Model 3 – 65 шт.

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