Украинцы массово покупают самые дешевые автомобили: топ-10 машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,0 т.
Volkswagen Tiguan

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине показала массовый интерес покупателей к самым дешевым машинам на рынке. Именно такая роль отведена транспортным средствам с пробегом, спрос на которые заметно увеличился.

Октябрьский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году опять возглавил б/у VW Golf – украинцы поставили на учет 1208 этих немецких машин за месяц. Подробности сообщает Укравтопром.

Всего за октябрь 2025 года украинские автомобилисты зарегистрировали 26,1 тыс. автомобилей с пробегом. Это количество на 12% превысило регистрации за сентябрь и на 60% больше в сравнении с октябрем 2024 года.

Kia Niro

Самые популярные б/у авто в Украине (октябрь 2025 года):

  1. Volkswagen Golf – 1208 шт.;
  2. Tesla Model Y – 942 шт.;
  3. Tesla Model 3 – 862 шт.;
  4. Volkswagen Tiguan – 752 шт.;
  5. Renault Megane – 730 шт.;
  6. Audi Q5 – 726 шт.;
  7. Nissan Leaf – 697 шт.;
  8. Skoda Octavia – 665 шт.;
  9. Nissan Rogue – 636 шт.;
  10. Kia Niro – 551 шт.

