Toyota раскрыла низкую цену своей самой экономичной модели 2025 года. Фото

Недорогая модель Toyota Prius готова к выходу на рынок в 2025 году. Это самая экономичная модель производителя, которая в свое время популяризовала доступные гибриды. Появилась цена машины.

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По информации Carscoops, цена Toyota Prius стартует с $28 350 в 2025 году. Интересно, что недавно автомобиль установил рекорд экономичности. Новый Toyota Prius пересек США от восточного до западного побережья. Гибрид Toyota преодолел более 5000 км со средним расходом топлива 2,5 л/100 км. Это достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

У Prius есть и другие достижения. В конкурсе в рамках Автошоу в Нью-Йорке профессиональные дизайнеры отобрали финалистов из 70 претендентов для номинации "Лучший дизайн". В дальнейшем жюри определило победителя, которым стал Toyota Prius.

Также в 2024 года Prius нового поколения назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (Североамериканский автомобиль года, NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

А в конце 2023 года экономичную модель определили лучшим автомобилем в Японии. Гибрид при этом ушел в большой отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.

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