Toyota показала самый дешевый внедорожник серии LC на свежих фото

Новый внедорожник Toyota 250 является самым дешевым представителем линейки LC (Land Cruiser) до появления бюджетного автомобиля, о котором пока мало информации. А большую новинку, которая пришла на смену Toyota Prado, показали на свежих фото.

OBOZ.UA напоминает, что модель получила интересный дизайн. Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попал на американский рынок с гибридной силовой установкой мощностью 326 л.с. на базе 2,4-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota LC 250 – от 55 950 долларов.

Также сообщалось, что для Европы модель оценили в 76 450 евро. Внедорожник оснащен 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. В отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с.

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