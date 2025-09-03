Долгожданную модель Audi показали в подробностях после премьеры

Долгожданная модель Audi станет самым дешевым спорткаром компании. Ее выполнят на базе прототипа Concept C 2025 года, который показали с подробностями после премьеры.

Это очень стильный предвестник нового спортивного автомобиля Audi, который изменит все в целой модельной линейке немецкого бренда. Машину показывает Autogefühl.

Серийный спорткар на базе Audi Concept C, который отправится в производство в 2027 году, получит другое название. Но его пока не раскрывают. Внутри компании проект известен как Audi TT Moment 2.0. Это дает очевидный намек на духовного наследника.

Новая Audi Concept C (условно – Audi TT 4 поколения) продемонстрировала минималистичный дизайн почти без декора, который отсылает к модели первого поколения 1998 года. При этом такой стиль распространится на все новые модели Audi, которые в будущем будут отличаться от актуальных машин. Фактически, это витрина нового корпоративного стиля производителя.

Отмечается, что этот прототип визуально близок к товарному автомобилю. Ранее сообщалось, что в основе использован новый электромобиль Porsche 718 Boxster EV 2026 года.

