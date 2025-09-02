Топовый вариант самого дешевого электрического седана BMW показали в сети

Долгожданная новая BMW 3 Series в новаторском стиле Neue Klasse станет самым дешевым электрическим седаном компании среди перспективных моделей. Топовый вариант этого автомобиля показали в сети в движении.

Видео дня

Автомобиль выехал на трек Нюрбургринг для ходовых испытаний прототипа и серии динамических тестов. Седан показывает CarSpyMedia. На видео поймали мощный электрокар BMW M3 EV 2027 года, который возглавит линейку модели.

Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей (в том числе кроссоверы). При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок, включая ДВС.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

А электрический седан BMW M3 2027 модельного года станет самым мощным и быстрым исполнением автомобиля.

