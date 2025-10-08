Украинцы вызвали ажиотаж на рынке б/у автомобилей: топ фаворитов

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за сентябрь 2025 года показала настоящий ажиотаж на рынке. Интерес к самым дешевым машинам, которыми известна вторичка, опять вырос.

Сентябрьский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году опять возглавил б/у VW Golf – украинцы поставили на учет 1133 этих немецких машин за месяц. Подробности сообщает Укравтопром.

Всего за сентябрь 2025 года украинские автомобилисты зарегистрировали 23,3 тыс. автомобилей с пробегом. Это количество на 37% превысило регистрации за сентябрь 2024 года.

Самые популярные б/у авто в Украине (сентябрь 2025 года):

Volkswagen Golf – 1133 шт.; Tesla Model Y – 929 шт.; Tesla Model 3 – 738 шт.; Volkswagen Tiguan – 692 шт.; Renault Megane – 671 шт.; Nissan Leaf – 651 шт.; Skoda Octavia – 644 шт.; Audi Q5 – 630 шт.; Nissan Rogue – 526 шт.; Kia Niro – 495 шт.

