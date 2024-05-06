Новый кроссовер Hyundai размером с Дастер уже в Украине: сколько стоит Kona 2024

В Украине уже появился новый кроссовер Hyundai Kona 2024 модельного года. Автомобиль 2 поколения поступил в продажу. Стала известна цена модели и технические подробности. Размерами кроссовер близок к Рено Дастер.

С моделью Hyundai Kona первой генерации украинцы давно познакомились. А новинка дизайном не похожа на предшественника, но напоминает маленький Tucson, поэтому понравится покупателям. Детали стали известны на сайте автопроизводителя.

Новый Hyundai Kona 2 поколения получил такой же эффектный дизайн как и старшая модель. Также со сменой поколений машина увеличилась в размерах.

Длина Hyundai Kona теперь составляет 4355 мм при колесной базе в 2660 мм. Это позволило спроектировать вместительный багажник объемом 466 л.

В движение компактный кроссовер приводит гибридная силовая установка на основе бензинового мотора объемом 1,6 л. Мощность составляет 141 л.с. Комбинированный расход топлива – 4,5 л/100 км.

Hyundai Kona Electric – еще одна модификация. Электрическая силовая установка предложена с мощностью 156 и 218 сил. Запас хода – в диапазоне 377-454 км. Электромобиль Hyundai Kona EV стоит от 1 396 300 гривен. Цена Hyundai Kona гибрид в Украине – от 1 281 400 гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самые дешевые автомобили в Украине, которые пользуются высоким спросом.