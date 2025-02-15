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Специалисты назвали самые надежные автомобили для покупки в 2025 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
147
Toyota Corolla FX Special Edition

Специалисты составили список самых надежных автомобилей для 2025 года. Это полезная информация для тех, кто планирует купить б/у машину. Примерно половина моделей в списке – недорогие авто, остальные существенно подешевели на вторичке.

Видео дня

О лучших моделях с точки зрения надежности сообщает Carscoops на основе данных J.D. Power. Авторы исследовали машины 2022 года, то есть те, которым исполнилось 3 года. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.

Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Как видно, в рейтинге преобладают японские и американские автомобили.

Toyota RAV4

Самые надежные автомобили 2025 года:

  • Cadillac XT6;
  • Chevrolet Corvette;
  • Chevrolet Silverado;
  • Chevrolet Silverado HD;
  • Chevrolet Tahoe;
  • GMC Acadia;
  • BMW 3 Series;
  • Lexus GX;
  • Mercedes GLC;
  • Nissan Kicks;
  • Nissan Murano;
  • Toyota Avalon;
  • Toyota Camry;
  • Toyota Corolla;
  • Toyota RAV4;
  • Toyota Sienna;
  • Toyota Tacoma.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит новый бюджетный кроссовер.