Специалисты назвали самые надежные автомобили для покупки в 2025 году

Специалисты составили список самых надежных автомобилей для 2025 года. Это полезная информация для тех, кто планирует купить б/у машину. Примерно половина моделей в списке – недорогие авто, остальные существенно подешевели на вторичке.

Видео дня

О лучших моделях с точки зрения надежности сообщает Carscoops на основе данных J.D. Power. Авторы исследовали машины 2022 года, то есть те, которым исполнилось 3 года. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.

Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Как видно, в рейтинге преобладают японские и американские автомобили.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Cadillac XT6;

Chevrolet Corvette;

Chevrolet Silverado;

Chevrolet Silverado HD;

Chevrolet Tahoe;

GMC Acadia;

BMW 3 Series;

Lexus GX;

Mercedes GLC;

Nissan Kicks;

Nissan Murano;

Toyota Avalon;

Toyota Camry;

Toyota Corolla;

Toyota RAV4;

Toyota Sienna;

Toyota Tacoma.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит новый бюджетный кроссовер.