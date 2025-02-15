Специалисты назвали самые надежные автомобили для покупки в 2025 году
Специалисты составили список самых надежных автомобилей для 2025 года. Это полезная информация для тех, кто планирует купить б/у машину. Примерно половина моделей в списке – недорогие авто, остальные существенно подешевели на вторичке.
О лучших моделях с точки зрения надежности сообщает Carscoops на основе данных J.D. Power. Авторы исследовали машины 2022 года, то есть те, которым исполнилось 3 года. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.
Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Как видно, в рейтинге преобладают японские и американские автомобили.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- Cadillac XT6;
- Chevrolet Corvette;
- Chevrolet Silverado;
- Chevrolet Silverado HD;
- Chevrolet Tahoe;
- GMC Acadia;
- BMW 3 Series;
- Lexus GX;
- Mercedes GLC;
- Nissan Kicks;
- Nissan Murano;
- Toyota Avalon;
- Toyota Camry;
- Toyota Corolla;
- Toyota RAV4;
- Toyota Sienna;
- Toyota Tacoma.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит новый бюджетный кроссовер.