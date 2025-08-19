Самый доступный кроссовер Tesla сделали намного практичнее. Фото

Самый доступный кроссовер Tesla – электрокар Model Y Juniper – получил новый вариант в линейке после модернизации. Машину сделали намного практичнее и вместительнее. Автомобиль уже рассекретили официально.

Машину показали на сайте компании. Новая Tesla Model Y L стала длиннее и получила вместительный салон на шесть человек. При этом дизайн из-за увеличения пространства салона пришлось изменить. На фото хорошо заметна "надутая" задняя часть кузова, которая усугубила ситуацию с пропорциями машины.

При этом в остальном новинка основана на модели, которую недавно обновили. Рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3. Также изменилась отделка салона Tesla Model Y.

Мощность Tesla Model Y L 2025 года – 450 л.с. Запас хода – около 750 км по оптимистичному китайскому протоколу. Цена Tesla Model Y L – от 47 000 долларов.

Стандартный электрокар Tesla Model Y ранее вызвал ажиотаж. Стало известно, что за первый день производитель собрал 50 000 заказов.

