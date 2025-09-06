Самый дешевый среди электроседанов BMW показали официально. Фото

В модельной линейке роль самого доступного электроседана BMW отойдет новой 3 Series 2027 года, которая получит имя BMW i3. Автомобиль показали на официальном фото до премьеры.

Модель BMW i3 выполнят в новом стиле Neue Klasse, который в последствии распространится на всю линейку. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW. Подробности сообщает Motor1.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя его дизайн пока скрывают под камуфляжем на кузове.

Производитель подготовит линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы максимально широкой аудитории покупателей. Ожидается 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

В линейке появится и топовый электрокар BMW iM3 с мощной силовой установкой более 700 л.с. Известно, что параллельно на рынок выведут новые поколения бензиновых BMW 3 Series и M3.

