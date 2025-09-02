Самый дешевый спорткар Audi показали на первых фото

Новая модель Audi станет своеобразным преемником TT и займет место самого дешевого спорткара немецкого бренда. Этот автомобиль готовят к премьере. Однако машину показали на первых фото перед дебютом.

Подробности стали известны Autocar. До сих пор не уточняется, как будет называться автомобиль. Внутри компании проект пока известен как Audi TT Moment 2.0. Ожидается, что спорткар отправится в производство в 2027 году.

Официальная премьера состоится в рамках Мюнхенского автосалона 2025 года. Ждать осталось совсем недолго.

На первых фото Audi TT 4 поколения (пока будем называть машину так) продемонстрирован минималистичный дизайн почти без декора, который отсылает к модели первого поколения 1998 года.

Пока машина дебютирует в качестве концепта, который предвещает серийную модель. Но отмечается, что этот прототип визуально близок к товарному автомобилю. Ранее сообщалось, что в основе использован новый электромобиль Porsche 718 Boxster EV.

