Самый дешевый седан Lexus внезапно сделали современнее. Фото

Компактная модель Lexus IS является самым дешевым седаном производителя. Совсем недавно автомобиль рассекретили в новой спецификации 2025 года, а теперь внезапно обновили и сделали современнее.

Motor1 рассказывает про новый Lexus IS. Ожидалось, что жизненный цикл модели подходит к концу. Однако автомобиль претерпел очередную модернизацию. Также из линейки убрали топовый двигатель V8.

Аккуратные изменения в дизайне сосредоточили в бамперах, декоре и новых колесных дисках. А салон Lexus IS 2026 модельного года нарисовали заново – здесь появились крупные мониторы, а удобных физических кнопок почти не осталось.

Самый мощный мотор Lexus IS 2026 теперь выдает 318 л.с. – это 3,5-литровый V6. Базовую версию оснащают 2,0-литровым двигателем в составе гибридной силовой установки на 220 сил.

Особый Lexus IS500 Ultimate Edition, который недавно рассекретили, построили на базе модификации с двигателем V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с. Это последняя возможность получить такие цифры в седане IS.

