Самый дешевый седан BMW без ДВС впервые показали на фото

Новый электромобиль BMW впервые показали на фото. BMW i3 Neue Klasse окажется самым дешевым седаном баварского бренда без ДВС – доступнее более крупных электрокаров i5 и i7.

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Детали стали известны Carscoops. Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится еще как минимум один кроссовер. А непосредственно модель i3 рассматривается как альтернатива BMW 3 series.

Также не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

Очевидно, что во время ходовых испытаний прототип спрятали под плотным камуфляжем. Из-за этого невозможно рассмотреть дизайн серийного автомобиля. Но известно, что он будет похож на концепт 2023 года.

В базовой конфигурации ожидается силовая установка на 300 сил. А топовая модификация от подразделения BMW M может получить мощность более 1300 л.с. Батарея следующего поколения в рамках архитектуры Neue Klasse, по заявлениям компании, предложит 800 км запаса хода.

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